مليحة ينظم محاضرة «التسامح في دار زايد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعاليات النشاط الصيفي الحادي عشر لنادي مليحة والذي انطلق بشعار «عطلتنا غير» برعاية مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة وبحضور عدد كبير من اللاعبين وأبناء منطقة مليحة، نظم النادي محاضرة ضمن أسبوع التسامح، وتلاقت المحاضرة مع أهداف الفعاليات الصيفية وتمكين المشاركين من أبرز المعلومات الوطنية وذلك بعنوان «التسامح في دار زايد» قدمها الدكتور سالم زايد الطنيجي أستاذ الدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا.

وكثفت المحاضرة من خلال محاورها إلى بيان ما أسسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم عليا تتمثل في محور التسامح.

وتناول المحاضر مفهوم التسامح ومجالاته المختلفة ومرتكزاته الرئيسية وهي الإسلام وتراثنا الشعبي الأصيل والتاريخ والفطرة الإنسانية والأخلاق، وشدد على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في إعلاء قيمة التسامح.

وفي ختام المحاضرة قام سالم عتيق مطر الكتبي رئيس النشاط الصيفي ترافقه الدكتورة نهى أحمد سامي المديرة التنفيذية لنادي مليحة بتكريم المحاضر والإشادة بجهوده التطوعية.