الأوغندي أكوي يقترب من الانضمام للفجيرة

بدأ فريق الكرة بنادي الفجيرة المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد 2019-2020 وسط أجواء من التفاؤل والحماس قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي المقرر في سلوفينيا اعتباراً من 18 يوليو الجاري وحتى ال11 من أغسطس المقبل وسيتخلله عدد من المباريات الودية المتدرجة.

وقبيل انطلاقة التدريب الأول الذي شهد مشاركة 29 لاعباً، عقدت أدارة النادي اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة وجهت خلاله الشكر لأعضاء الفريق على الجهود الطيبة في الفترة الماضية مع التأكيد على أهمية المرحلة القادمة وحرص النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي على توفير كافة الاحتياجات وتهيئة أفضل السبل مع المطالبة بالالتزام التام والمواظبة على التدريبات والاستفادة القصوى من فترة الإعداد وتفادي الأخطاء والظروف الصعبة التي واجهت الفريق في الموسم المنصرم ووضعته على حافة الهبوط قبل أن ينجو في المواجهة الأخيرة بالفوز على شباب الأهلي، وبالفعل أبدى اللاعبون روحاً جديدة وارتياحاً كبيراً بالتعاقد مع المدرب مجيد بوقرة، وأكدوا عزمهم على بذل كل ما في وسعهم من أجل تحقيق تطلعات الجماهير الفجراوية واستمرار الذئاب في منظومة المحترفين.

وأعرب الجزائري مجيد بوقرة عن شكره لأسرة النادي على الثقة والتعاون، مبدياً تفاؤله بروح الحماس والمسؤولية التي بدأ بها اللاعبون التدريبات والتي تعد خطوة حقيقية في إحداث طفرة جيدة في المستوى الفني، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع إدارة النادي وضع برنامجاً إعدادياً متكاملاً يشتمل على العديد من المحاور «البدني والمهاري والتكتيكي» إلى جانب الإعداد النفسي من أجل ضمان مسيرة موفقة للفريق.

وعن ملف المحترفين الأجانب، أكد المدرب بوقرة أن البحث جارياً خاصة وأن الفجيرة يسعى للحصول على خدمات لاعبين جيدين يكون بمقدورهم تلبية طموحات الفريق في الموسم الجديد، كما تعمل إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني على استقطاب عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين من أجل الاستعانة بهم، وقد علم «الخليج الرياضي» أن المهاجم أكوي لاعب المنتخب الأوغندي الذي شارك في بطولة أمم إفريقيا التي تحظى باستضافتها مصر يعد أبرز المرشحين للانضمام لفريق الذئاب الفجراوية بجانب لاعبين آخرين يجري التفاوض بشأنهما، علماً أن الفجيرة يحتفظ بأجنبي واحد حتى الآن هو البرازيلي فرناندو جابريل بعد انتهاء إعارة مواطنه صاموئيل روزا من النصر وعدم تجديد عقد الفرنسي عمر كوسوكو فضلاً عن خروج المهاجم الجزائري محمد بن يطو من خيارات الجهاز الفني رغم ارتباطه بعقد يمتد لموسمين قادمين.