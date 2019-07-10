شوكوروف يبدأ التدريبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر اللاعب شوكوروف عن تفاؤله بالعودة القوية إلى اللعب مع نادي الشارقة بمستوى أفضل مما كان عليه بعد شفائه من الاصابة وقال «أعد بتقديم الافضل، كنت متألماً من الاصابة ومتألماً من عدم المشاركة خلال الفترة السابقة، وكنت أطمح أن أكون مع زملائي في الأمتار الأخيرة ولكنهم قاموا بالواجب والكل يعرف أن الجلوس في المدرجات أصعب شيء لكل لاعب ولو كنت متواجداً في الملعب اعتقد ان مهمتي ستكون سهلة ولكن وجودي في المدرجات جعلني اشعر بالتوتر في كثير من أوقات المباريات».

وتابع «أشكر نادي الشارقة وجمهوره على الوقفة القوية والدعم المعنوي لي خلال فترة الإصابة وأتمنى أن أعوضهم في الموسم الجديد».