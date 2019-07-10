النني يقتطع من أجره ليلحق ببوردو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض نادي أرسنال الإنجليزي لاعب وسطه المصري محمد النني (26 عاماً) للبيع مطلع العام، بعدما فشل في ترك بصمة في صفوف «المدفعجية» عقب وصول ماتيو القندوزي ولوكاس توريرا، ولم يلعب أساسياً سوى في 5 مباريات الموسم الماضي.

وعرض أرسنال النني لكريستال بالاس وفولهام الصيف الماضي، لكن أجره (55 ألف استرليني أسبوعياً) وقف عائقاً دون إبرام الصفقة كما كان محل اهتمام نادي روما في يناير.

وذكرت صحيفة «التايمز» أن بوردو الفرنسي تقدم بعرض، لكن على النني الموافقة على تقليل أجره سعياً وراء مشاركة بالفريق الأول للنادي الفرنسي الذي يدربه البرتغالي باولو سوزا، مدرب النني السابق في بازل.

ويطمع أرسنال في استعادة 7 ملايين استرليني التي دفعها لشراء النني من بازل في يناير/ كانون الثاني 2016.