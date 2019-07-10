بطل الريشة الطائرة يستعد لأولمبياد 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم النجم العالمي الدنماركي فيكتور أكسيلسن بطل العالم والأولمبياد في الريشة الطائرة إلى قائمة النجوم من مختلف الرياضات الذين يتخذون من دبي مركزًا لاستعداداتهم للبطولات الدولية الكبرى، حيث يستعد البطل الأولمبي لنيل ذهب سلسلة نهائيات بطولة العالم للريشة الطائرة المقررة في جوانزهو في ديسمبر المقبل ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 من خلال التدريب في المنشآت الرياضية بدبي.

زار البطل العالمي مقر مجلس دبي الرياضي، وكان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، حيث عبر أكسيلسن عن سعادته باتخاذ دبي مقرًا لمدة عام كامل لاستعداداته للمشاركة في سلسلة نهائيات بطولة العالم 2019 وأولمبياد 2020 والتي يتطلع للحصول على لقبها من خلال تدريبات مكثفة في دبي على مدار عام كامل للاستفادة مما تضمه دبي من منشآت رياضية حديثة وكذلك من كون دبي محطة أساسية في برنامج تطوير الريشة الطائرة «وقت الريشة».

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ورحب سعيد حارب بالبطل الأولمبي وأكد أن دبي باتت قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما توفره من منشآت وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المناطق السياحية الرائعة التي يأتي إليها الملايين من مختلف دول العالم لزيارتها.

ويتدرب النجم العالمي في مجمع ند الشبا الرياضي، كما زار فعاليات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي واطّلع على الملاعب المخصصة للريشة الطائرة، وعلى الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة المهمة والإقبال الجماهيري الكبير للمشاركة فيها من مختلف الأعمار والجنسيات، والتقى مع اللاعبين المشاركين في البرنامج وقام بالتقاط الصور معهم والتوقيع على القمصان والهدايا التذكارية.

وعبر فيكتور أكسيلسن عن سعادته البالغة بالوجود في دبي كما أبدى إعجابه الشديد بالمنشآت الرياضية المجهزة بأحدث الأجهزة وفق أفضل المعايير العالمية وأشاد بالبرامج المخصصة لنشر رياضة الريشة الطائرة وخاصة برنامج وقت الريشة دبي.