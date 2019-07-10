خورفكان يدشن إعداده الداخلي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

يدشن فريق خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي اليوم برنامجه الاعدادي للموسم الكروي الجديد، بالتجمع الداخلي بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي وبحضور غالبية اللاعبين القدامى والجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخراً، ومن المنتظر أن يستمر التجمع الداخلي حتى يوم 16 من الشهر الجاري موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر بجمهورية مصر، وسيقوم الجهاز الفني خلال الفترة القادمة باختبار عدد من المحترفين الأجانب بغية التعاقد مع أفضلهم وضمهم لقائمة الفريق الأول.

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وأكد مبارك مسعود الحمادي عضو مجلس ادارة شركة خورفكان لكرة القدم ورئيس اللجنة الاعلامية أن ناديه يسابق الزمن على الأصعدة كافة من أجل استكمال تحضيرات الموسم الجديد وتهيئة الأجواء الملائمة للفريق الأول ودعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين، لافتاً

إلى أن هناك أكثر من لاعب سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين يجري التفاوض معهم، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض اكثر من مباراة ودية خلال المعسكر الذي يستمر حتى السادس من أغسطس/ آب المقبل.

على خط آخر وصل مدينة خورفكان أمس صانع الألعاب البرازيلي دودو (24عاماً) لاعب فورتاليزا والذي يلعب معاراً من أتليتكو مينيرو، لاستكمال التفاوض وإجراء الفحص الطبي ليكون أول صفقات المحترفين الأجانب في صفوف نسور الخور، فيما أعلن النادي تعاقده الرسمي مع لاعبه السابق جوهر أحمد «25 عاماً» قادما من فريق الإمارات.