«الشارقة للدفاع عن النفس» يطلق برنامج «أبناؤكم أمانة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فعاليات البرنامج الصيفي بنسخته الثالثة، والذي يقام تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، ومتابعة الأمين العام عيسى هلال الحزامي، تحت شعار «عطلتكم غير» ويحمل مسمى «أبناؤكم أمانة» والذي سيقام خلال الفترة من 7 يوليو الحالي وحتى الأول من أغسطس المقبل، بمشاركة 120 من كلا الجنسين.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبدالرحمن العويس، إنه تم اعتماد شعار «أبناؤكم أمانة» على البرنامج لكونه يعد من المشاريع الهادفة ببعدين تربوي ورياضي يمهدان لخدمة المنتسبين للبرنامج، بأسلوب ممنهج ودقيق وبما يسهم بتعزيز الثقة لدى المنتسبين له، تزامناً مع الأهداف الأخرى بأن يستمتع المشاركون بأجواء رياضية جميلة ترتكز على دعم توجهاتهم المعرفية والرياضية والذهنية، وبطابع وطني وتربوي واجتماعي.

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وأكد العويس أن البرنامج ليس تخصصياً برياضات الدفاع عن النفس، بل سيتضمن برامج دينية وثقافية ومجتمعية وترفيهية تركز على مفهوم «عام التسامح»، إضافة إلى البرامج الرياضية، وأضاف: «من أهم مخرجات البرنامج هو العمل على استكشاف عدد من اللاعبين واللاعبات الموهوبين، لضمهم لمراكز التدريب التابعة للنادي وتدعيم دور الأسرة في التنشئة الرياضية والسلوكية والصحية من خلال المشاركة الفاعلة لأولياء الأمور في بعض فعاليات المعسكر، فضلاً عن إبراز الدور الإيجابي للنادي تجاه المشاركة المجتمعية والتكامل مع المؤسسات المجتمعية الأخرى».

من جهتها قالت المهندسة هنادي الكابوري المديرة التنفيذية للنادي إن من أهداف البرنامج الصيفي الرئيسية أن يكون فرصة للصغار من الإناث والذكور ليدركوا الأهداف الدقيقة من ممارسة الرياضة وإدراك المفاهيم الصحيحة لرياضات الدفاع عن النفس بأنها رياضات تعزز الثقة لدى ممارسيها، مضيفة بأن من بين أهداف البرنامج الرئيسية ترسيخ قيم التسامح لدى المنتسبين والعاملين في النادي، كما يهدف إلى شغل أوقات فراغ المنتسبين له في أنشطة متنوعة ومتكاملة تعود عليهم بالفائدة، وكذلك إكساب المنتسبين المهارات المختلفة لرياضات الدفاع عن النفس.

وبيّنت أنه تم تسجيل 120 مشاركاً من الإناث والذكور في هذه النسخة، وأكدت أن الأنشطة ستتميز بالرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية والورش بمختلف الاتجاهات في النسخة الحالية، وستركز على تطوير جوانب الإبداع والابتكار لدى المشاركين.