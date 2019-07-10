تدريبات الكرة الطائرة في الملتقى الصيفي للذيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعاليات الملتقى الصيفي بنادي الذيد، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «عطلتنا غير»، أقيمت تدريبات بطولة كرة الطائرة لاختيار المواهب بالمنطقة، وذلك تأكيداً لرؤية النادي في نشر الرياضة كأسلوب حياة وترسيخها في وعي وأذهان الشباب والأطفال.

وقال الدكتور حمود خلف العنزي مشرف الملتقى الصيفي بنادي الذيد: «بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة سالم محمد الكتبي، وانسجاماً مع خطة مجلس الشارقة الرياضي بخصوص الألعاب الجماعية والاستفادة من الأنشطة الصيفية بإيجاد المواهب الرياضية الخاصة، تم إدراج برنامج خاص بكرة الطائرة والأنشطة الصيفية بالملتقى الصيفي لنادي الذيد، ويتضمن تعليم المبادئ الأساسية والمهارات الفنية الخاصة بكرة الطائرة، كما يتضمن برنامج القواعد العامة لقوانين اللعبة، ونأمل باكتشاف مجموعة من المواهب لرفد كرة الطائرة بالنادي، وفي نهاية المطاف سيتضمن البرنامج منافسات كرة الطائرة للبراعم».

وأوضح أن المشاركين في الملتقى يتلقون تعليم مهارات التعاون ومعرفة مفاهيم الفوز وتقبل الخسارة، وكيفية الاستفادة من الأخطاء، وتنمية العمل الجماعي والتكاتف للفوز، لافتاً إلى أهمية ذلك في زيادة الشعور بالإيجابية والانطلاق نحو الأفضل.