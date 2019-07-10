150 طالباً في فعاليات الرمس الصيفية والرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول الفعاليات الرياضية والتراثية المتنوعة في معسكر الشيخ محمد بن سعود الصيفي التابع لجمعية الرمس للفنون الشعبية والتجديف وذلك على كورنيش الرمس بمشاركة نحو 150 طالباً وتستمر 21 يوماً بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ضمن برامجها التي تهدف لإحياء التراث الشعبي في نفوس الشباب ومساعدتهم على قضاء أوقات الفراغ في الأنشطة والبرامج الإيجابية لتعزيز الهوية الوطنية وتطوير المهارات والاستفادة من التجارب الميدانية في رفع مستوى القدرات.

وأكد محمد إبراهيم كاسين، رئيس اللجنة العليا المنظمة أن النشاط الصيفي يتضمن محاضرات توعوية عن الدفاع المدني وخطر المخدرات بمشاركة الشرطة المجتمعية ومركز شرطة الرمس الشامل، إلى جانب زيارات ميدانية للمعالم المختلفة داخل وخارج إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن فعاليات متنوعة في كرة القدم، شد الحبل، التجديف، الكرة الطائرة وركوب الخيل والسباحة والمسابقات التراثية بحضور أولياء الأمور في جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت خلال الفترة المسائية.

وأضاف: «وضعنا على عاتقنا تنفيذ جميع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق تطلعات الفئات العمرية المختلفة، وندرك جيداً أهمية هذه الفعاليات في الاستفادة من كل الظروف التي تؤدي إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات والمحافظة على التراث الشعبي وزرع المحبة والصداقة والتعاون بين الشباب وخلق بيئة المنافسة الشريفة، وهناك حافلات لنقل الطلاب داخل مدينة الرمس إلى مقر المعسكر وخطة لتعليم المشاركين بعض الحرف البحرية مثل الصيد بالوسائل المختلفة وغيرها من الفعاليات الإيجابية التي تلبي طموح الفئات العمرية المختلفة».