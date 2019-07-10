شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة ترعى مسابقة لأصحاب الهمم في سويسرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رعت سفارة الدولة لدى الاتحاد السويسري مسابقة رياضية لأصحاب الهمم أقيمت أمس الأول في مدينة ماقليقن بمشاركة أكثر من 1300 رياضي من أصحاب الهمم قدموا من كل أنحاء سويسرا وذلك في إطار مبادراتها في «عام التسامح».
وتعد هذه المسابقة الرياضية الأولمبية لأصحاب الهمم هي الأكبر في سويسرا وتحظى بمشاركة العديد من الرياضيين العالميين أصحاب الهمم والحائزين على بطولات أوروبية وعالمية في مختلف الرياضات.
حضر الفعالية الشيخ أحمد ناصر النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى الاتحاد السويسري وأعضاء السفارة وعدد من أعضاء الحكومة السويسرية وشخصيات اقتصادية وسياسية وإعلامية وجمع غفير من المواطنين السويسريين وذوي الرياضيين المشاركين في المسابقات.
وشارك الشيخ أحمد ناصر النعيمي وأعضاء السفارة في بعض الفعاليات الرياضية مع أصحاب الهمم .
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