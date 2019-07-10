35 لاعب جولف من مختلف المراحل إلى معسكر أيرلندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه صباح اليوم بعثة اتحاد الإمارات للجولف إلى ايرلندا لإقامة المعسكر الخارجي الذي يمتد لغاية 21 يوليو الجاري، وتضم البعثة 38 شخصاً من الأجهزة الإدارية والفنية ومن بينهم 35 لاعباً من عناصر المنتخبات الوطنية للبنين والفتيات إلى جانب العديد من العناصر الواعدة بمراحلها السنية من قواعد اللعبة وجميعهم من ضمن البرنامج الوطني للأشبال والناشئين، ويمثلون النسبة الأكبر من المشاركين في المعسكر الذي يقام على أرض المجمع الخاص للجولف «كلدير» في ايرلندا.

ويأتي هذا المعسكر في إطار التحضير المبكر للعديد من البطولات والمسابقات.ويرأس بعثة الاتحاد خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف مدير المنتخبات الوطنية والذي غادر الإمارات قبل يومين للتحضير واستقبال البعثة التي تضم إلى جانبه المدرب التونسي سمير الولاني والمدربة البريطانية إبريل فامي و35 لاعباً ولاعبة، وسيوجد خلال المعسكر العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات الصغار منهم لتحفيزهم وشحذ هممهم للاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي اليومي بالمعسكر والذي يمتد لأكثر من 5 ساعات يومياً.

وشدد خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف مدير المنتخبات على أهمية المعسكر قائلاً: «المعسكر سيكون هادفاً ومدروساً وبإشراف الجهاز الفني في اتحاد اللعبة، الذي سيعمل على صقل مهاراتهم بصورة تترافق مع تطلعاتنا المستقبلية، خصوصاً أن معدلات أعمار لاعبينا صغيرة، وذلك تماشياً مع استراتيجية اتحاد اللعبة».

وأشار الشامسي إلى إن «اختيار مدينة دبلن الإيرلندية يعود للتجهيزات الكبيرة والملاعب التي تمتلكها على صعيد لعبة الغولف، ما يؤمّن إعداداً جيداً ل 35 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية ».