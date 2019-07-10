أليكسيتش ينضم لأهلي جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن أهلي جدة السعودي تعاقده مع متوسط الميدان الصربي دانيل أليكسيتش «31 عاماً» قادماً من مالاتياسور التركي بعقد لمدة 3 سنوات ليصبح أول لاعب أجنبي ينتدبه الفريق الأهلاوي في الفترة الصيفية.

وتضم القائمة الأجنبية للأهلي حتى الآن السوري عمر السومة والرأس أخضري ديجانيني والبرازيلي سوزا بالإضافة لأليكسيتش،في حين لا تزال بقية الأسماء كالبرازيلي سانتوس والروماني نيكول قيد تقييم المدرب.

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من جانبه عزز الرائد صفوفه بلاعب الوسط الكاميروني أرنود ديوم القادم من هارش الاسكتلندي، وضم الشباب كلاً من مدافع الهلال أحمد شراحيلي بعقد لثلاث سنوات ولاعب النصر راكان الشملان لموسم على سبيل الإعارة.

وبينت مصادر إعلامية اهتمام الهلال بضم البرازيلي دنيلسون من ناسيونال البرازيلي،ومراقبة الأهلي للمحور البوسني الفيس ساريتش المحترف في الدوري الكوري.

على صعيد آخر أعلن 80% من أعضاء شرف النصر الذهبيين امتناعهم عن التصويت لصالح المرشحين الخمسة لرئاسة النادي خلال الجمعية العمومية التي تعقد أولى جلساتها غداً الخميس.