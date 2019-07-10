فيدرر يرصد الفوز ال 100

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرصد السويسري روجيه فيدرر فوزه ال100 في بطولة ويمبلدون للتنس، وقمة مرتقبة أمام الإسباني رافايل نادال في دور الأربعة عندما يلاقي الياباني كي نيشيكوري اليوم الأربعاء. وقد يسفر الدور ربع النهائي عن المواجهة ال40 بين اللاعبين الأكثر تتويجاً بالألقاب الكبرى في الكرة الصفراء والأفضل على مر تاريخها.

وفي حال تأهل فيدرر المتوج ب20 لقباً كبيراً ونادال صاحب 18 لقباً كبيراً، إلى نصف نهائي ويمبلدون، ستكون المواجهة الأولى بينهما على ملاعب عموم إنجلترا منذ تتويج الماتادور بلقب 2008 على حساب السويسري في نهائي اعتبر الأعظم على الإطلاق في تاريخ البطولة.

وقبل قمتهما المرتقبة، يتعين على فيدرر، بطل ويمبلدون ثماني مرات (رقم قياسي)، تجاوز نيشيكوري، فيما يلزم نادال، المتوج مرتين، تخطي الأمريكي سام كويري.

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وسيجد المتأهل عن هذا الرباعي في النصف الثاني من جدول البطولة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، بانتظاره في النهائي في حال تمكن الأخير من تخطي عقبتي البلجيكي دافيد جوفان في ربع النهائي والفائز من مباراة الإسباني روبرتو باوتيستا والأرجنتيني غيدو بيا في دور الأربعة.

وعند السيدات، بلغت الأمريكية سيرينا وليامس الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، للمرة الثانية عشرة في مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد فوزها على مواطنتها أليسون ريسك 6-4 و4-6 و6-3.

واحتاجت سيرينا (37 عاماً) إلى 121 دقيقة لحسم المواجهة الأولى بينها وبين مواطنتها ريسك التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل الاثنين بإقصائها الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا من الدور ثمن النهائي.

وهو الفوز ال97 لسيرينا في ويمبلدون التي توجت بلقبها سبع مرات وباتت على بعد فوزين من لقبها الكبير ال24 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارجريت كورت (24 لقباً).