تعرف على موعد إقامة مباراة الأهلي في معسكر أسبانيا

مباراة الأهلي الودية المقبلة سيم تحديد اليوم موعد إقامتها في معسكر الفريق بأسبانيا، حيث أنها يأتي وفق الاستعداد لاستئناف الفريق مبارياته في بطولة الدور العام، حيث يتبقى للأحمر مباراتين أمام المقاولون والزمالك، الأهلي سيواجه بعد غد الخميس فريق نيوبورت، كما أن الأهلي تمكن من تحقيق فوز عريض على حساب فريق سوكى سمارات الإسباني ب9 أهداف نظيفة.

وتعد المباراة الودية التي أقامت أمس على ملعب لافينكا قد جاءت من ضمن معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا، ومن قام بتسجيل أهداف الأهلي كلأ من حسين الشحات ووليد أزارو “هدفين” وأحمد الشيخ “هدفين” ورمضان صبحي وصلاح محسن وناصر ماهر قاموا بتسجيل هدف بأقدام مدافع الفريق المنافس بالخطأ في مرماه.