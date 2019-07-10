شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها فتح القيد المحلى للدورى المصرى 29 يوليو للأندية. رسميًا.. فتح القيد المحلى للدورى المصرى 29 يوليو قرر مسئولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلى للدورى المصرى يوم 29 يوليو الجارى رسميًا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدورى الممتاز لينتهى الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلى والزمالك. Advertisements رسميا.."كاف" يرفض طلب اتحاد الكرة بمد القيد لـ5 أغسطس و30 يوليو آخر موعد كشف مسئولو اتحاد الكرة عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء أمس الإثنين يخطرهم فيه برفض مد القيد المحلي للدورى المصري إلى 5 أغسطس وأن آخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.