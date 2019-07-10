شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد إعلان انتقال محمد عواد لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة، عن موعد إعلان انتقال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، لصفوف الزمالك، بعد المفاوضات القائمة بالوقت الحالى بين الناديين لحسم الصفقة بشكل رسمى.

وأعلن نادي الزمالك عن رغبته فى التعاقد مع محمد عواد، لتدعيم حراسة مرمى القلعة البيضاء، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، بقطع فى وتر أكيليس يستلزم غيابه عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وأكد مسئولو نادي الزمالك، عدم التعاقد مع محمد عواد دون الحصول على موافقة ناديه بشكل رسمى.

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