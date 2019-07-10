شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ينتظر عودة الأهلى والزمالك لحسم ملف الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو مصر المقاصة عودة الأهلى والزمالك من إسبانيا وقبرص، وذلك لحسم ملف الميركاتو الصيفى، حيث يترقب المقاصة موقف نجوم الدكة فى القطبين لتدعيم صفوف الفريق الفيومى الذى ينتظر موسم قوى فى مسابقة الدورى العام.

ويخوض النادى الأهلى معسكراً خارجياً فى إسبانيا فى إطار استعادات القلعة الحمراء للموسم الجديد، فيما يخوض الزمالك معسكره فى قبرص.

Advertisements

واستهل فريق مصر المقاصة فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الإثنين على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ويجرى اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلى خاص لكل لاعب للوصول لأعلى فورمة بدنية فى إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجارى، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى.

يذكر أن إدارة المقاصة تعاقدت خلال الانتقالات الصيفية الجارية مع اللاعب صلاح أمين مهاجم فريق النجوم، وإيدو موسيس لاعب حرس الحدود، وأتشو لاعب وسط منتخب أوغندا فى إطار سياسية تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين للمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.