7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها تقديم مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى 48 ساعة لتقام 28 يوليو رسميًا.. فتح القيد المحلى للدورى المصرى 29 يوليو قرر مسئولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلى للدورى المصرى يوم 29 يوليو الجارى رسميًا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدورى الممتاز لينتهى الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلى والزمالك. Advertisements رسميا.."كاف" يرفض طلب اتحاد الكرة بمد القيد لـ5 أغسطس و30 يوليو آخر موعد كشف مسئولو اتحاد الكرة عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء أمس الإثنين يخطرهم فيه برفض مد القيد المحلي للدورى المصري إلى 5 أغسطس وأن آخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.

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