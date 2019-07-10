شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الجزائر 75 / 51 في البطولة الإفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز منتخب السلة للناشئين تحت 16سنة على نظيره الجزائري بنتيجة75/51 بالبطولة الإفريقية والتى تقام بالرأس الأخضر

Advertisements

يترأس البعثة خالد القوصى، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، إلا أنه لم يعد مع البعثة، حيث طار إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين.

وتأهل منتخب رجال كرة السلة إلى بطولة الأفرو كان من خلال تحقيق المركز الثانى بتصفيات أفريقيا، وتم التأهل بعد التساوى فى النقاط مع المنتخب الكينى المتصدر برصيد 7 نقاط ، بينما تأهل منتخب السيدات للبطولة الأفريقية بعد تحقيق المركز الأول فى التصفيات.