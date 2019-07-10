شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الجزائر 75 / 51 في البطولة الإفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز منتخب السلة للناشئين تحت 16سنة على نظيره الجزائري بنتيجة75/51 بالبطولة الإفريقية والتى تقام بالرأس الأخضر
يترأس البعثة خالد القوصى، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، إلا أنه لم يعد مع البعثة، حيث طار إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين.
وتأهل منتخب رجال كرة السلة إلى بطولة الأفرو كان من خلال تحقيق المركز الثانى بتصفيات أفريقيا، وتم التأهل بعد التساوى فى النقاط مع المنتخب الكينى المتصدر برصيد 7 نقاط ، بينما تأهل منتخب السيدات للبطولة الأفريقية بعد تحقيق المركز الأول فى التصفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تفوز على الجزائر 75 / 51 في البطولة الإفريقية للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.