شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، تقديم مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى 48 ساعة لتقام 28 يوليو، وعروض أوروبية وخليجية تقرب محمود علاء من الرحيل عن الزمالك.

تقديم مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى 48 ساعة لتقام 28 يوليو

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

عروض أوروبية وخليجية تقرب محمود علاء من الرحيل عن الزمالك

تلقى محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، عروضًا مغرية من بعض الأندية الأوروبية وكذلك الخليجية، للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تدخل عدد من نجوم الزمالك القدامى لحل الأزمة الأخيرة بين محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

رسائل تهنئة من الزمالك لساسى بعد تأهل تونس لدور الـ8 بالكان

حرص عدد من لاعبى الزمالك ومجلس الإدارة والجهاز الفنى، على إرسال رسائل تهنئة للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، بعد تأهل نسور قرطاج لدور الـ8 بأمم أفريقيا.

وديتى قبرص تقرب خالد جلال من الاستقرار على تشكيل الزمالك

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استقر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسى الذى سيخوض به المباريات المتبقية من الدورى بالموسم الحالى.

مدرب الزمالك: رفضنا مواجهة فرق درجة ثانية فى معسكر قبرص

أكد أمير عزمي مجاهد المدرب بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الجهاز الفني رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي.

ألقى خالد جلال المدير الفنى للزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران الجماعى اليوم، الثلاثاء، حيث عرض خلال المحاضرة فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التى أقيمت أمس شرح خلالها السلبيات والإيجابيات فى المباراة التى انتهت بالتعادل 3-3.

قاد اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال بالجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبات إحماء للاعبين بأسلوب جديد فى بداية المران الجماعى المقام حاليًا فى معسكر الإعداد بقبرص.