شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يقود نجوم مصر للفوز على أساطير أفريقيا 4/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق نجوم مصر بقيادة شوقى غريب، على فريق أساطير أفريقيا بقيادة عبد المنعم شطة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة الاستعراضية التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، بمركز شباب الجزيرة، على هامش بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليًا فى مصر والتي تستمر حتى 19 يوليو الجارى.

شوقى غريب قاد فريق نجوم مصر المكوّن من، حازم إمام، ووائل رياض شيتوس، وخالد بيبو، وعبد الظاهر السقا، وعبد الستار صبرى، ومحمد شوقى، محمد فضل، أمير عبد الحميد، نادر السيد، وفى المقابل قاد شطة فريق أساطير أفريقيا وأشهرهم، النيجيرى نوانكو كريستيان كانو، والسنغالى الحاجي ضيوف، والزامبى كالوشا بواليا، والكاميرونى هنري باتريك مبوما.

وأحرز أهداف فريق نجوم مصر محمد فضل "هدفين" وعبد الستار صبرى هدف، وخالد بيبو هدف، فيما أحرز هدف أساطير أفريقيا النجم النيجيرى كانو.

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