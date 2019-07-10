صور.. سيدات الطائرة يهزمن السنغال 3 / 0 فى افتتاح البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول على نظيره السنغالى بنتيجة 3 / 0 فى إطار لقاء الافتتاح ببطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر على صالة أكتوبر الدولية. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ثاى لقاءاته أمام المغرب فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء قبل أن يختتم الدور الأول الخميس. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم 3 فرق فقط، بينما تضم المجموعة الثانية 4 منتخبات وهم الكاميرون وكينيا بوتسوانا والجزائر.





















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