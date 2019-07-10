هادي خشبة يستعد لخوض "تجربة التدريب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، خوض مجال التدريب خلال الفترة المقبلة بعدما عمل لسنوات طويلة في المجال الإداري بأكثر من نادٍ أبرزها الأهلي وبيراميدز.

وينوي خشبة العمل في مجال التدريب خاصة أنه اكتسب خبرات طويلة من مدربين كبار أجانب ومحليين عمل معهم في الناحية التدريبية بجانب خبراته الكروية التي اكتسبها كأحد اللاعبين المؤثرين في تاريخ بطولات وإنجازات النادي الأهلي وكذلك منتخب مصر.

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ويري هادي خشبة أنه يمتلك فكرًا تدريبيًا وخبرات كروية لخوض تجربة التدريب بعدما حرمته التجربة الإدارية من التدريب بعد الاعتزال قبل سنوات.

ويعد هادي خشبة أحد نجوم الأهلي السابقين وشغل منصب مدير الكرة ومدير قطاع الكرة بالأهلي كما شغل منصب مدير الكرة ببيراميدز.