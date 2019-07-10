شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يطمئن على موقف المصابين فى الأهلى بـ"الجلسات الخاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى، موقف مصابي الفريق خلال معسكر إسبانيا حيث يتحدث المدير الفني بشكل مُستمر مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات الجماعية.

لاسارتي تحدث صباح اليوم، الثلاثاء، مع طبيب الفريق عن موقف كل لاعب مُصاب على حدة واستفسر عن البرنامج العلاجي الذي يؤديه شريف إكرامي في ألمانيا بعد إجراء جراحة لإزالة عظام زائدة في غضروف الركبة .

وكذلك موقف سعد سمير وكريم نيدفيد حيث يعاني الأول من إصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي فيما أجرى الثاني جراحة في غضروف الركبة.

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واطمأن لاسارتي على حالة محمود وحيد الظهير الأيسر الذي يتقدم في برنامجه العلاجي، بالإضافة إلى لمحمد عبد المنعم المدافع الشاب الذي اشتكى من الإصابة بآلام في منشأ العضلة الخلفية.

وكان الفريق قد خاض أمس مباراته الودية الأولى أمام فريق سوكر سمارت الإسباني وانتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل، ويتبقى للفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الذي يستمر حتى 16 يوليو الجاري.