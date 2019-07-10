شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

الخطيب يطمئن على استعدادات الأهلى فى معسكر إسبانيا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى، اطمأن خلاله على بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكرها المغلق المقام حاليًا فى مدينة اليكانتى الإسبانية، ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى.

وأكد عبد الحفيظ أن محمود الخطيب استفسر عن الترتيبات الخاصة بالمعسكر من حيث الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال وانتظام برنامج الإعداد والمباريات الودية وجميع الأمور التنظيمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر، وتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة للمرحلة المقبلة المهمة. وطلب الخطيب من مدير الكرة نقل تحياته للجهاز الفنى واللاعبين، وتذليل أى عقبات تصادف معسكر الإعداد الذى يأتى فى مرحلة مهمة للغاية، استعدادًا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدورى. يذكر أن بعثة الأهلى كانت قد وصلت إلى مدينة اليكانتى الإسبانية عصر السبت الماضى للانتظام فى معسكر تدريبى مغلق يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

حسين الشحات: كيف أفكر فى الرحيل عن نادى القرن.. ومعسكر إسبانيا نموذجى

قال حسين الشحات لاعب الأهلى إن معسكر إسبانيا الذى يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا فى كل شىء، سواء فى الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق فى المرحلة المقبلة التى تشهد حسم بطولة الدورى.

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لاسارتى يجتمع مع الغزال.. وتدريبات استشفائية للاعبى الأهلى

حرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى على عقد جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر الفريق بإسبانيا. واستمرت الجلسة قرابة 15 دقيقة تحدث خلالها لاسارتى عن بعض الأمور الفنية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب تمهيدا لاستئناف المباراتين المتبقيتين من بطولة الدوري، ويخوض الأهلي معسكر إعداد خارجيا يستمر حتى 16 يوليو الجاري؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في بطولة الدوري، فيما أدى لاعبو الأهلى تدريبات استشفاء بدنيا على هامش المران، وقاد اليخاندرو مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة للاعبين بعد المباراة الودية أمس أمام فريق سوكر سمارت الإسباني والتي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة الاهلي القادمة فى معسكر اسبانيا