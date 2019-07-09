اخبار الرياضه

ستوريدج يعرض مكافأة بـ33 ألف يورو لمن يعثر على كلبه المفقود

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

علن المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، عن مكافأة بقيمة 30 ألف إسترليني (33 ألف يورو)، لمن يعثر على كلبه المفقود.

نشر ستوريدج الذي لا يلعب لأي فريق حالياً بعد عدم تجديد عقده مع ، على حساباته للشبكات الاجتماعية صوراً لمنزله المسروق في لوس أنجليس.

ويظن ستوريدج أن الكلب قد سرق أثناء السطو، ولهذا يعرض مكافئة لمن يعثر على الكلب.

ونشر اللاعب صوراًً للكلب للمساعدة في البحث عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ستوريدج يعرض مكافأة بـ33 ألف يورو لمن يعثر على كلبه المفقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا