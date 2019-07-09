ستوريدج يعرض مكافأة بـ33 ألف يورو لمن يعثر على كلبه المفقود

علن المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، عن مكافأة بقيمة 30 ألف إسترليني (33 ألف يورو)، لمن يعثر على كلبه المفقود.

نشر ستوريدج الذي لا يلعب لأي فريق حالياً بعد عدم تجديد عقده مع ليفربول، على حساباته للشبكات الاجتماعية صوراً لمنزله المسروق في لوس أنجليس.

ويظن ستوريدج أن الكلب قد سرق أثناء السطو، ولهذا يعرض مكافئة لمن يعثر على الكلب.

ونشر اللاعب صوراًً للكلب للمساعدة في البحث عنه.