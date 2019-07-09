محامي الأهلي يفجر مفاجآت حول أزمة القيد الأفريقي

أكد محمد عثمان المحامي الخاص بالنادي الأهلي أن القرار الخاص من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض مد القيد للأندية المصرية إلى يوم 5 أغسطس المقبل أمر طبيعي ومتوقع خاصة أن الكاف سيدخل تحت إشراف لجنةمن الاتحاد الدولي "فيفا" بقيادة فاطمة سامورا.
وقال عثمان إن الأهلي حذر من هذا السيناريو وطالب بإنهاء الدوري قبل بطولة الأمم الأفريقية مؤكداً أن ما حدث كارثة حقيقية
وأوضح أن اتحاد الكرة لم يخطر الكاف بالفرق المشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم الجديد وهو ما يمثل كارثة خاصة أن مصر وليبيا ودولة آخرى لم تخطر الكاف بالأندية المشاركة.
وأكد أن الأهلي سيقيد لاعبيه خلال 72 ساعة وبغرامات مالية وهو ما يمثل خسارة كبيرة للنادي.
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