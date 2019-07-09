ثلاثي كتالوني مهدد بالرحيل من أجل اتمام صفقة نيمار

اقترب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من العودة مجدداً إلي صفوف برشلونة الإسباني، خلال المركاتو الصيفي الحالي . وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة رشح العديد من الأسماء للدخول في صفقة نيمار في حالة اتمام صفقة تبادلية بين النادي الكتالوني وباريس سان جيرمان. واشارت الصحيفة إلي أن اللاعبين المرشحين للدخول في صفقة نيمار والانتقال إلي باريس سان جيرمان هم عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي.

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