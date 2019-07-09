وزير الشباب والرياضة يشهد احتفال الوزارة بالعيد القومي لمحافظة القاهرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بالتعاون مع محافظة القاهرة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، احتفالية كبري بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة وذكري مرور 1050 عام على إنشائها على يد جوهر الصقلي فى السادس من يوليو عام 969 ميلادية بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.
وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بمركز شباب الجزيرة ، عرض فيلم يستعرض تاريخ القاهرة ، والذي
فيما قدم أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور هاني عبد الناصر ومساعد دكتور محمد مصطفى كوكبة من الأغاني في الاحتفالية الفنية بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، ومنها ميدلى عبد
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