اخبار الرياضه

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفال الوزارة بالعيد القومي لمحافظة القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بالتعاون مع محافظة القاهرة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، احتفالية كبري بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة وذكري مرور  1050 عام على إنشائها على يد  جوهر الصقلي فى السادس من يوليو عام 969 ميلادية بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

 
وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بمركز شباب الجزيرة ، عرض فيلم يستعرض  تاريخ القاهرة ، والذي

ركز  علي اهم المشروعات التي أقيمت بها علي مدار السنوات السابقة وحتي اليوم، بالاضافة الي تقديم فقرات استعراضية قدمتها مجموعة من الطلائع.

فيما قدم  أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور هاني عبد الناصر ومساعد دكتور محمد مصطفى كوكبة من الأغاني في الاحتفالية الفنية بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، ومنها ميدلى عبد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الحليم (بالاحضان، عاش، صوره صوره) لمحمد الزهار، وأغنية "المصريين اهما" لزينب محمد، "، “مطلوب من كل وطني” لهايدي مخاليف، “حبك أصيل يا بلادي” لهاجر خالد، “مشربتش من نيلها” لمي حسين، “احلف بسماها” لمؤمن محجوب ” احببتى يا مصر” مؤمن عبد الله ” الله الله على المستقبل ” لروان حمدي ، ” مصر يا اعز الحبايب ” لغادة عصام ، ميدلي حسين الجاسمي( تسلم ايديك – رسمنالك – سيادة المواطن – ما تخافوش على مصر- بشرة خير) قدمته نادين مورجان .
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يشهد احتفال الوزارة بالعيد القومي لمحافظة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا