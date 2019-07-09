مانشستر يونايتد يرفض رحيل لوكاكو

يتمسك أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ببقاء اللاعب البلجيكي روميرو لوكاكو داخل الفريق خلال الموسم المقبل. وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجلزية أن سولسكيار يرغب في بقاء اللاعب الدولي البلجيكي في الموسم الجديد ضمن صفوف الفريق. البلجيكي في الموسم الجديد ضمن صفوف الفريق. وأشارت الصحيفة أن سولسكاير أكد للاعب أنه ستكون هناك فرص للمطالبة بدور رقم 9 علي الرغم أنه Advertisements الفريق نجح في تجديد عقد لماركوس راشفورد. والجدير بالذكر ان يوفنتوس ونابولي مهتمان بضم مهاجم مانشستر يونايتد بعد أن فقد مكانه المعتاد في الموسم الماضي. وكان مانشستر يونايتد نجح في ضم لوكاكو مقابل 75 مليون جنيه استرليني قادما من ايفرتون قبل عامين.

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