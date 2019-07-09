الأولمبياد الخاص في حفل تكريم السفارة البريطانية بحضور وزير الشباب والرياضة

شهد مقر السفارة البريطانية بالقاهرة حفل تكريم للمدربين المعتمدين ببرنامج مهارات الدوري الأنجليزي بالمجلس الثقافي البريطاني بمشاركة الأولمبياد الخاص المصري.

حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسير جيفري آدامز سفير بريطانيا لدي مصر والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وعدد من المدربين المعتمدين في برنامج مهارات الدوري الانجليزي الممتاز بالمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

وشهد الحفل تكريم الدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري وبصفته مدربا معتمدا ببرنامج مهارات الدوري

الانجليزي الممتاز علي الدور الذي قام به في خدمة المجتمع ورياضة كرة القدم النسائية لبطلات الاولمبياد الخاص المصري ، كما شهد الحفل تكريم لمؤسسة الأولمبياد الخاص المصري علي الرعاية والتعاون في مجالات كرة القدم النسائية الموحدة.

ويقول الدكتور باسم تهامي أن المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة حرص علي دعم أنشطة الأولمبياد الخاص المصري من خلال التعاون في مشروع لكرة القدم النسائية بالأولمبياد الخاص المصري بشراكة حكومية من وزارة

Advertisements

الشباب والرياضة في مجالات عقد الدورات التدريبية لإعداد مدربات كرة القدم النسائية ورعاية مراكز التدريب الرياضي في كرة القدم النسائية لإعداد الفرق الرياضية

ويؤكد تهامي أن المشروع أثمر بانتقاء واكتشاف لعدد من المواهب من بطلات الأولمبياد الخاص المصري في رياضة كرة القدم النسائية الموحدة المدمجة وتدريبهن حتي وصولهن إلي منصات التتويج وحصولهن علي المركز الأول بالكأس الإقليمي للأولمبياد الخاص والصعود لتمثيل مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة النسائية والذي أقيم بشيكاغو العام السابق وإحرازهن المركز الثالث والميدالية البرونزية وقد حظي الفريق بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوسام الدولة للرياضة من الطبقة الثالثة.