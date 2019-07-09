رئيس نادي الشرقية: اطلاق اسم الراحل عطية السيد على الملعب الخماسي بالنادي

أقام نادى الشرقية، مساء اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس الإدارة، حفل عزاء وتأبين للراحل الكابتن عطية السيد، نجم الشرقية السابق.
حضر التأبين الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، ورموز كرة القدم السابقين والحاليين، وعدد من رموز العمل العام، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.
بدأ التابين بقراءة آيات منالذكر الحكيم، ثم تحدث الدكتور مجدي عزت، رئيس نادي الشرقية، قائلاً: أن الراحل سيظل متواجدًا بذكراه وعطائه وإخلاصه في عمله.
وأكد الدكتور مجدي عزت، أن النادي لن ينسى أبناءه الذين قدموا له كل غالى ونفيس، مضيفا أن الراحل من أبناء النادي الأوفياء والذي لم يبخل على النادي بنقطة عرق داخل الملعب
وأعلن رئيس نادي الشرقية، عن اطلاق اسم الراحل الكابتن عطية السيد على الملعب الخماسي بالنادي، تكريماً وتخليداً لذكراه ولما قدمه لنادي الشرقية طوال مسيرته سواء في الملاعب أو في مجال التدريب.
من جانبها أعربت أسرة الراحل عن امتنانها وشكرها إلى مجلس إدارة نادي الشرقية، على حفل العزاء والتأبين والمجهود الكبير الذي بذله في استقبال المعزيين وتقديرهم للراحل، الذي أفنى عمره في خدمة النادي.
كما قدمت الأسرة الشكر لكل من حضر العزاء والتأبين من محبيه وزملاؤه وأعضاء الجمعية العمومية.
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