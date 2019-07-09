مصر تهزم السنغال 3/0 في أمم إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 3/0 في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6أكتوبر، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 وحتى 15 يوليو الجاري.
وحاءت نتائج الأشواط كالتالي: كالتالي
ومن المقرر أن يواجهه منتخب مصر نظيره المغربي غدا الأربعاء في الثامنة والنصف مساء.
تقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات هى الجزائر والكاميرون و المغرب وبتسوانا وكينيا والسنغال الى جانب مصر الدولة المنظمة.
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