بيراميدز يقترب من ضم أحمد علي

بات أحمد علي مهاجم فريق المقاولون ولاعب منتخب مصر قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأنهي بيراميدز اتفاقه مع اللاعب علي كافة تفاصيل التعاقد بعد أن حصل علي توقيعه قبل عدة أشهر كما انفردت الوفد في ظل ترحيب إدارة
ويأمل مسئولو بيراميدز في إتمام أول صفقاتهم بالميركاتو الصيفي وإنهاء ملف تدعيم الفريق في أقرب وقت خاصة بعد الإعلان عن تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا جديدا للفريق.
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