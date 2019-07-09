بالصور .. ميدو يقود مران المقاصة..واسلام جابر ومسعد وأمين يشاركون بالتدريبات

قاد أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ، أول مران رسمي للفريق مساء اليوم الثلاثاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد .

وحرص ميدو ، على عقد جلسة تعارف مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران ، والحديث عن أهمية التركيز والانضباط والالتزام بالتعليمات وتنفيذها في بداية فترة الإعداد بشكل جيد .

وأوضح ميدو ، للاعبي المقاصة بان هدفه تحقيق المنافسة

على البطولات وتقديم نتائج واداء جيد ، خاصة ان مجموعة اللاعبون يمتلكون القدرات والإمكانيات الجيدة ،التي تجعل الفريق منافسا مع الكبار في الدوري.وشارك في مران المقاصة ، المهاجم صلاح أمين ، المنضم لصفوف الفريق مؤخرا قادما من نادي النجوم ، ومحمد مسعد ، لاعب الوسط بعد انتهاء إعارته للإنتاج الحربي .كما شارك في مران المقاصة اللاعب الدولي إسلامجابر ، لأول مرة بعد انتهاء إعارته لنادي الداخلية ، وأدي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.وأجري لاعبو المقاصة ، أمس الاثنين قياسات واختبارات بدنية ، لوضع برنامج تأهيلي خاص لكل لاعب للوصول لأعلي فورمة بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.ومن المقرر ، أن يستمر فريق المقاصة في تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي لمدة أسبوعين ، قبل الدخول بمعسكر مغلق بالإسكندرية .

ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كأس مصر ، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد.

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