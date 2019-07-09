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قاد أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ، أول مران رسمي للفريق مساء اليوم الثلاثاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد .
وحرص ميدو ، على عقد جلسة تعارف مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران ، والحديث عن أهمية التركيز والانضباط والالتزام بالتعليمات وتنفيذها في بداية فترة الإعداد بشكل جيد .
وأوضح ميدو ، للاعبي المقاصة بان هدفه تحقيق المنافسة
وشارك في مران المقاصة ، المهاجم صلاح أمين ، المنضم لصفوف الفريق مؤخرا قادما من نادي النجوم ، ومحمد مسعد ، لاعب الوسط بعد انتهاء إعارته للإنتاج الحربي .
كما شارك في مران المقاصة اللاعب الدولي إسلام
وأجري لاعبو المقاصة ، أمس الاثنين قياسات واختبارات بدنية ، لوضع برنامج تأهيلي خاص لكل لاعب للوصول لأعلي فورمة بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.
ومن المقرر ، أن يستمر فريق المقاصة في تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي لمدة أسبوعين ، قبل الدخول بمعسكر مغلق بالإسكندرية .
ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كأس مصر ، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. ميدو يقود مران المقاصة..واسلام جابر ومسعد وأمين يشاركون بالتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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