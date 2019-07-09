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سيرينا وموراي يواصلان نجاحهما في بطولة ويمبلدون

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استطاع كل من البريطاني آندي موراي والأمريكية سيرينا ويليامز اليوم الثلاثاء من حسم بطاقة تأهلهم للدور الثالث لمنافسات الزوجي المختلط من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبار في "جراند سلام"، عقب الفوز علي الزوجي الفرنسي فابريس مارتن 

والأمريكية راكيل كوبس جونز بنتيجة مجموعتين دون رد في الدور الثاني من البطولة.
وتمكن موراي وسيرينا من حسم اللقاء لمصلحتهما في ساعة و٣٧ دقيقة بنتيجة ٧-٥ و ٦-٣.
ويعتبر انتصار الثنائي هو الثاني
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بالبطولة خاصة بعد تمكنهم من الفوز علي كل من الألماني أندريس ميس، والتشيلية أليكسا جواراتشي.
وينتظر الثنائي حسم لقب التأهل لربع النهائي عندما يلتقيان الزوجي البرازيلي برونو سواريز والأمريكية نيكول ميليتشار، المتأهلين علي حساب الثنائي الأوكراني دنيس مولتشانوف والكازاخستانية جالينا فوسكوبويفا بمجموعتين مقابل واحدة بنتيجة ٧-٦ (٧-٤) و ٣-٦ و ٦-٣.

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