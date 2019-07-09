اونلاين | يلا شوت beIN MAX: مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر algeria vs cote d ivoire رابط ماتش الجزائر Africa Cup 2019

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تتجه أنظار المتابعين في كل مكان إلى ملعب السويس الجديد سهرة يوم الخميس المقبل، لمشاهدة واحدة من المباريات المنتظرة بين ساحل العاج ونظيره الجزائري في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام على الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.

البطولة الحالية والمقامة على أرض مصر هي بطولة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلأول مرة يشارك 24 منتخبا في المسابقة كما أن البطولة كان مقررا أن تقام في الكاميرون لكن ولأسباب خاصة بالتنظيم والقدرة التنظيمية تم سحب البطولة منها ونجحت مصر في التفوق على جنوب إفريقيا لتفوز باستضافة المسابقة القارية في نسختها الثانية والثلاثين.

وتنطلق مباراة الجزائر وساحل العاج يوم الخميس في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت مصر، الساعة 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 17:00 مساء بتوقيت الجزائر، الساعة 20:00 مساء بتوقيت أبو ظبي ، ويتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت من خلال القنوات المخصصة لتلك البطولة وهما قناة بي إن سبورت ماكس 1 وقناة بي إن سبورت ماكس 2، وسيعلق على اللقاء المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام كوت ديفوار:

رايس مبولحي لحراسة المرمى.

يوسف عطال، وعيسى ماندي، وجمال بلعمري، ورامي بينسبعيني للدفاع.

عدلان قديورة، وسفيان فيجولي، وإسماعيل بن ناصر لخط الوسط.

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رياض محرز، ويوسف بلايلي، وبغداد بونجاح للهجوم.

التشكيل المتوقع لمنتخب ساحل العاج أمام الجزائر:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو.

الدفاع: وونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - جان جامين.

الوسط: سيري داي - فرانك كيسي - ولفريد زاها - ممادو بكايوكو - نيكولاس بيبي.

الهجوم: جوناثان كودجيا.

ونجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز بسهولة على نظيره الغيني في دور الستة عشر بثلاثة أهداف دون رد، ليبرهن على أنه أقوى منتخب في النسخة الحالية وسيكون مرشحا بقوة لحصد اللقب رغم قوة المنافس في دور الثمانية وهو منتخب كوت ديفوار الذي تمكن هو الآخر من تحقيق فوز صعب للغاية على حساب مالي بهدف ويلفريد زاها.

وربما ستكون الأسماء الحاضرة في منتخب الجزائر هي الفيصل في حسم الأمور لصالح محاربي الصحراء، ومنها النجم المتألق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية رياض محرز جناح مانشستر سيتي، وسفيان فيجولي وبغداد بونجاح نجم السد القطري ويوسف البلايلي مهاجم الترجي الرياضي التونسي.