رياضة | وكيل زانيولو يفتح الباب أمام يوفنتوس لضم اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل زانيولو يفتح الباب أمام يوفنتوس لضم اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فيجوريلي وكيل أعمال نجم فريق روما الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو، حول حالة موكله المرتبط بنادي يوفنتوس وفرق أخرى مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

قال وطيل زانيولو: "لقد سمعنا الكثير عن زانيول ورورما وعقده بالاسابيع الاخيرة، بالنظر لاهتمام وسائل الاعلام في نيكولو على الصعيدين المحلي والدولي، من المهم تقديم بعض التوضيحات، لم يكن هناك أي ضغط من روما لتجديد عقد نيكولو، مع المدير الرياضي السابق مونتشي وريكي ماسارا".

وأضاف: "اتفقنا على الاجتماع مجدداً في نهاية الموسم لتعديل عقد اللاعب الذي عاش سنة استثنائية مع 36 مباراة و 6 اهداف بين الدوري ودوري الأبطال".

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وواصل: "تولى بيتراشي دور المدير الرياضي منذ 1 يوليو، ونحن في انتظار مقابلته، استغل الفرصة لأهنئه على مهمته الجديدة ولهذا التحدي الاحترافي الجديد، اتيحت له كذلك الفرصة ليعرب علناً عن تقديره لشاب موهوب مثل زانيولو المعترف به من طرف خبراء موثوقين وأدرجه مرصيد سايس لكرة القدم بالمركز الثالث بين لاعبي أقل من 20 سنة بأكثر التقييمات باوروبا".

وتابع: "نيكولو يعتبر جزء من تراث لروما الذي آمن بموهبته اولاً و يجب المواصلة على هذا النحو، من الضروري ان نبني معاً المسار الانسب لتعزيزه و مواصلة مسار النمو الاستثنائي ايضاً بالموسم القادم".

وأكمل: "حتى الآن، بما يتعلق بنا لا توجد مفاوضات جارية مع أي نادي دولي أو ايطالي، يتمتع نيكولو بالأيام الاخيرة من راحته بجدارة بعد صيف شغله حتى ببطولة مهمة مثل بطولة اوروبا تحت 21 سنة مع المنتخب الوطني".

واختتم بقوله: "هو مستعد للبدء من جديد مع تقديم الافضل كما هو الحال دائماً ايضاً لدعم اسرته التي تلعب دور رئيسي بمساعدته على طريق النمو داخل و خارج الملعب، خاصة بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 20 سنة فقط ".