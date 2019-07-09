رياضة | هل وقع نيمار على عقود انتقاله لبرشلونة؟ رئيس البرسا يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل وقع نيمار على عقود انتقاله لبرشلونة؟ رئيس البرسا يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي برشلونة ، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الثلاثاء، أن موقف النادي الكاتالوني لم يتغير بشأن مسألة عودة نيمار، رغم أن المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو، فتح الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي، بعدما تغيب عن أول تدريب للفريق الفرنسي في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

كان بارتويمو صرح الجمعة الماضي حول مسألة اهتمام "البلاوغرانا" باستعادة اللاعب البرازيلي: "نعلم أن نيمار يريد الرحيل عن "بي إس جي"، وأن النادي الفرنسي لا يريد التفريط في نيمار، لذا فإن الأمر غير ممكن".

وخلال تقديم الحارس البرازيلي نوبرتو مورارا "نيتو" كلاعب جديد في البرسا، قال رئيس النادي الكاتالوني حول مسألة عودة نيمار: "أعود إلى ما قتله الجمعة الماضي، لم يتغير أي شيء، الأمر مازال كما هو".

ورغم ذلك، لم يستبعد بارتوميو تعاقد برشلونة مع لاعبين جدد خلال الأسابيع المقبلة، وقال في هذا الصدد: "دائماً ما نكون منفتحين على السوق حتى 31 أغسطي (آب)".

ومازال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، على أجندة "البلاوغرانا" للموسم المقبل.