رياضة | الزمالك يطلب التعاقد مع بديل النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب التعاقد مع بديل النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع كريم رأفت لاعب فريق النجوم لضمه بداية من الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل مميز.

ويعب رأفت في مركز الظهير الأيمن وهو من مواليد 1999 ويعتبر من الخامات المبشرة بين صفوف فريق النجوم ويتوقع له البعض مستفبل واعد.

ويبحث الزمالك التدعيم في الجبهة اليمنى وضم لاعبين على مستوى مميز للتغلب على النقص العددي بعد الاستقرار على رحيل كل من التونسي حمدي النقاز وحازم إمام.

وكان فريق النجوم قد هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل من بطولة الدوري.