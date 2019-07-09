رياضة | هيجواين يضع يوفنتوس في ورطة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيجواين يضع يوفنتوس في ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية، على أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لازال رافضًا الإنتقال إلى نادي روما رغم أن الفريقين منفتحين للفرضية.

وتدرب اللاعب مع مدربه الشخصي والآن يستعد للدخول في تدريبات اليوفي مع ثقته لقدرته على اقناع اليوفي واللعب بأوراقه مع النادي.

ولا يزال ماورو إيكاردي وقضيته متداولة هذه الايام دون اتضاح مصيره، وتشير "سكاي" إلى أن أولوية اللاعب هي البقاء مع انتر ميلان وليس منفتح بعد للإنضمام إلى نادي نابولي، خاصة أنه لا يوجد هناك عرض من اليوفي له، حيث أن اليوفي اظهر اهتمام في ضم روميلو لوكاكو دون تقدمات بعد.