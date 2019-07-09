رياضة | الهلال يقترب من استعادة خدمات كاريلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقترب من استعادة خدمات كاريلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية برتغالية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من استعادة خدمات الدولي البيروفي أندريه كاريلو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية، أن الهلال توصل لاتفاق مع إدارة نادي بنفيكا من أجل الحصول على خدمات كاريلو، على سبيل الأعارة لمرة أخرى.

ويبدو الزعيم السعودي في طريقه للتفوق على النصر في صفقة كاريلو، بعدما دخل الأخير في صراع الحصول على اللاعب في وقت سابق.