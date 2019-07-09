رياضة | يوفنتوس يضع شرطًا وحيدًا للتعاقد مع ميلينكوفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضع شرطًا وحيدًا للتعاقد مع ميلينكوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق شفهي مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بأن ينتقل اللاعب للبيانكونيري بعقد 5 سنوات مع راتب بحوالي 6 ملايين يورو بعد اجتماعان مع وكيله كيزمان.

لكن هذا لم يكن كافياً لإتمام الصفقة، في ظل طلبات رئيس لاتسيو لمبلغ 90 مليون يورو للتخلي عنه وهي كثيرة بالنسبة لليوفي بعد موسم متراجع بعض الشيء للاعب، و الاتصالات متوقفة منذ حوالي 20 يوم حتى ما بين اليوفي و وكلاء اللاعب او لاتسيو كما يشير موقع كالتشيو ميركاتو.

وتوقف كل شيء تماماً ولا توجد رغبة بالدخول لمزادات من أجل اللاعب، والعودة ربما في حالة وحيدة وهي في آخر السوق بحال انخفاض قيمته ولم يشتريه أي نادي آخر نظراً لأولوية اليوفي نحو لاعبين آخرين مثل الانفاق على دي ليخت حالياً.