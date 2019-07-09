رياضة | منتخب مصر للسيدات يفوز على السنغال في بطولة إفريقيا للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر للسيدات يفوز على السنغال في بطولة إفريقيا للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة على نظيره السنغالي، بنتيجة ٣/٠ في افتتاح مبارياتها ببطولة افريقيا للطائرة التي تستضيفها مصر بصالة الشباب والرياضة بمدينة ٦ أكتوبر في الفترة من ٧ وحتى ١٥ يوليو الجاري.

وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة أشواط :

٢٥-١٥ ، ٢٥-٢١ ، ٢٥-١٩

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وأجريت قرعة البطولة أمس التي أوقعت مصر ضمن المجموعة الاولى التي تضم المغرب و السنغال.

فيما تضم المجموعة الثانية بتوسانا و كينيا و الجزائر و الكاميرون.

يذكر أن اليوم الأول من البكولة شهد فوز الكاميرون على بتسوانا ٣/٠ و فوز كينيا على الجزائر بنفس النتيجة.