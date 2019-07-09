رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم: خطوة واحدة تفصل الريال عن أكبر صفقاته وبيريز يريد توجيه ضربة مميتة إلى صفقة برشلونة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم: خطوة واحدة تفصل الريال عن أكبر صفقاته وبيريز يريد توجيه ضربة مميتة إلى صفقة برشلونة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب رحيل اريث بيل نجم الفريق إلى الدوري الصيني. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- وكيل بوجبا يقربه من ريال مدريد بهذا القرار

أعرب وكيل باول بوغبا، مينو رايولا، عن أمله في التوصل إلى "حل " لجيمع الأطراف في الأزمة المرتبطة برحيل لاعب الوسط الفرنسي من ناديه الحالي، مانشستر يونايتد.

وأوضح رايولا في تصريحات لإذاعة توك سبورت البريطانية، أن النادي يعرف رغبة اللاعب "منذ وقت طويل".

وأضاف: "اللاعب لم يفعل شيئاً سيئاً، كان محترماً ومهنياً دائماً".

وقال: "من المثير للأسف أن يوجه بعض الأشخاص انتقادات دون معرفة جيدة للاعب، ويؤلمني أن النادي لم يتخذ موقفاً إزاء هذا الوضع".

وتأتي تصريحات رايولا بعدما أكد في صحيفة ذي تايمز أخيراً أن "الجميع يعرف رغبة باول في الرحيل"

ويرتبط اسم لاعب الوسط حالياً بريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي

ويوجد بوغبا حالياً مع زملائه في أستراليا، حيث يقيم مانشستر يونايتد معسكره التحضيري للموسم الجديد.

- نجم ريال مدريد يواجه شبح المصير المجهول

صار النجم الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريالمدريد الإسباني، على وشك الرحيل عن صفوف الميرنجي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية

ووفقًا لما ذكرته "El Transistor" فإنه قد يُغادر فاسكيز ريال مدريد، لكن وجهته لن تكون في الإنجليزي أرسنال، الذي أبدى مؤخرًا رغبته في ضم اللاعب، على الرغم من التقارير المناقضة لذلك.

ومع توفير الأرسنال أرقام محددة من عرض مزعوم لمدريد، فإن اهتمام النادي الإنجليزي معدوم ولا اساس له، لم يكن هناك اهتمام أو اتصالات.

- في ذكرى تقديمه للجماهير.. زيدان أسطورة خالدة في عالم كرة القدم وريال مدريد

يصادف اليوم مرور 18 عاما على تقديم زين الدين زيدان كلاعب جديد لريال مدريد، حيث مثّل التاسع من يوليو 2001 الحجر الثاني في مجرة نجوم فلورنتينو بيريز، بعد أول الأحجار لويس فيجو.

واكتملت تشكيلة الأحجار الكريمة بوصول رونالدو الظاهرة وديفيد بيكهام.

صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت في تقرير لها اليوم في ذكرى التوقيع مع مدرب ريال مدريد الحالي، زيدان: " كان تقديم زيدان رائعا. وصل الثالثة عصرًا في المدينة الرياضية الأثرية القديمة. حضرت كافة وسائل الإعلام واستقبله الرئيس الفخري ألفريدو دي ستيفانو".

وتابعت: "لم يكن فلورنتينو سعيدا عندما تم منح النجم المولود في مارسيليا الرقم 5. إنه رقم سانتاماريا، ماركيتوس، دي فيليبي، بينيتو وسانشيز".

وواصلت: "كان وصول زيدان بمثابة بصمة التميز لمشروعٍ صُمِّمَ من أجل معانقة السماء، خصوصا وأن عام المئوية كان على الأبواب".

وأضافت: "هو الأمر الذي تحقق بفوز الفريق الأبيض بالكأس الأوروبية التاسعة مع ذلك الهدف التاريخي لزيزو والذي لن يُنسى أبدا وستظل ذكراه عالقة لسنين وسنين طويلة".

- ريال مدريد يحسم مشكلة مركز حراسة مرماه

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريالمدريد الإسباني لحارس المرمى تيبو كورتوا، أنه سيكون الحارس الأساسي الموسم القادم، وبالنسبة للحارس الثاني، فإن ريال مدريد والمدرب الفرنسي يمتلكان فكرة واضحة وهي كيلور نافاس قبل أندريه لونين.

وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن الادارة الفنية ترى بأن لونين حارس مرمى بإمكانيات كبيرة جداً ولهذا لا ترغب بأن يجلس إحتياطياً طوال الموسم وترى بأن الإعارة هي الخيار الأفضل.

لكن تكمن المشكلة في الشكوك حول نافاس، فريال مدريد لن يتخلى عنه مجاناً كما طالب الحارس في وقتٍ سابق عندما اتفق مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولا يوجد نادٍ مستعد لتقديم 20 مليون يورو بالاضافة الى راتب يُقدر بـ7 مليون يورو سنوياً لحارس مرمى يبلغ من العمر 32 عاماً، ورغم ذلك ما زال نافاس يفكر بالرحيل.

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ولهذا السبب ريال مدريد لن يقوم بإعارة لونين حتى يتضح موقف كيلور نافاس مع النادي، الفريق لا يريد ان يقوم بإعارة لونين وأن يتعاقد مع حارس مرمى آخر في حال مغادرة الكوستاريكي.

- ريال مدريد يتخلص من 3 لاعبين في الساعات القادمة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن اليوم سيكون حاسم في عمليات الخروج، حيث أن مستقبل اللاعبين بات أكثر وضوحاً.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يأملوا ان ينهي معظم صفقات البيع مع وصول فريق زين الدين زيدان إلى كندا لبداية الموسم التحضيري، ريال مدريد سيصل إلى كندا اليوم الثلاثاء وسيترك عدّة لاعبين في أسبانيا ليكملوا انتقالهم إلى أندية أخرى.

لوكا زيدان هو أول الغير مسافرين إلى كندا، حيث أن وجهته التالية ستكون راسينج سانتاندر، الصاعد الحديث إلى الدوري الأسباني الدرجة الثانية.

كما أن زيدان لا يُمانع أستمرار لوكاس فاسكيز في الفريق الموسم القادم، لكن ريال مدريد يروا ان حان وقت رحيله. الأدارة تنتظر وصول عرض بـ40 مليون يورو، لكن أرسنال لم يقدم عرض بَعْد.

خاميس رودريجيز هو اللاعب الأقرب للرحيل، والكولومبي لم يسافر إلى كندا بسبب مشاركته في الكوبا اميريكا. ريال مدريد حدد 42 مليون يورو كَسِعر لخاميس رودريغيز و نابولي في محادثات للتعاقد معه.

جاريث بيل سيسافر إلى كندا، بالرَغم من التقارير التي تقول أن ريال مدريد يحاولوا بيعه هذا الصيف. الويلزي يريد الأستمرار في السانتياغو بيرنابيو بأي ثمن. كايلور نافاس سيكون متواجد في كندا، بعدما تم تصعيب عملية رحيله بسبب السعر المرتفع الذي يطلبه ريال مدريد.

بعد بيع ماركوس يورينتي، ماتيو كوفاسيتش، راؤول دي توماس وثيو هيرنانديز بالأضافة إلى أعارة سيرخيو ريجيليون ومارتين أوديجارد، زيدان يريد بيع ستة لاعبين آخرين، سيبايوس، مثل فاييخو، سيغادر على سبيل الأعارة، وريال مدريد سيستمع إلى عروض من أجل ناتشو.

- خطوة وحيدة تفصل ريال مدريد عن طرد بيل

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني تلقى عرض إحترافي من الدوري الصيني يتمضن مضاعفة أجره، مع رغبة ريال مدريد في بيع الويلزي لتوفير أموال التعاقد مع بول بوجبا.

وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، انه يحرص بيل على البقاء في ريال مدريد، لكن إذا جاءت الصفقة الصحيحة من أجله، فإن صاحب الـ29 عام سينظر لها.

وتكمن المشكلة بالنسبة لمعظم الأندية المهتمة باللاعب، في أن بيل يحصل على راتب كبير 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ريال مدريد معظم المهتمين ليسوا مستعدين لدفع هذا المبلغ لنوع من المال.

- المفاجأة الكبري.. بيريز يريد إحراق برشلونة في أكبر صفقاته

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريدالإسباني، يفكر جديًا في فتح باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان بيريز قد رفض الدخول في مفاوضات مع باريس لضم نيمار من قبل بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي الذي لا يرغب في ضم نيمار ويريد الحصول على خدمات كيليان مبابي من الفريق الباريسي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن باريس سان جيرماني يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد وليس برشلونة الذي يسعي جاهدًا لإعادة اللاعب البرازيلي من جديد إلى كامب نو

ويري بيريز أن صفقة نيمار ستكون هي الأقوي من الناحية الرياضية والإقتصادية لريال مدريد في الفترة الأخيرة خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

- رسميا.. نجل زيدان يرحل عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل لوكا زيدان حارس مرمي الفريق الشاب إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني، اليوم الأربعاء على سبل الإعارة.

وقال نادي راسينغ سانتاندير في بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: توصل ناديي راسينغ سانتاندير وريال مدريد إلى اتفاق يقضي بانتقال الحارس لوكا زيدان على سبيل الإعارة.

وجاءت موافقة نادي ريال مدريد على رحيل نجل المدير الفني زين الدين زيدان هذا الصيف للبحث عن فرصة المشاركة الأساسية واكتساب المزيد من الثقة والخبرة خلال مشاركته مع راسينغ قب العودة من جديد للفريق الملكي بالموسم المقبل.

مانشستر يونايتد يحسم مصير بوجبا