رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: باريس يعطي نيمار للبرسا في هذه الحالة وحسم مصير كوتينيو بشكل نهائي والريال يظهر في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم: باريس يعطي نيمار للبرسا في هذه الحالة وحسم مصير كوتينيو بشكل نهائي والريال يظهر في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء الموافق 9-7-2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة، الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء، الموافق 9-7-2019:-

شرط باريس الوحيد لرحيل نيمار إلى برشلونة

أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو، اليوم الثلاثاء، أن رحيل مواطنه نيمار عن الفريق سيتم في حالة وجود عرض مناسب للجميع.

كان نيمار ارتبط بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، وذلك بعد عامين من رحيله عن الفريق ذاته، في صفقة قياسية كلفت الفريق الفرنسي 222 مليون يورو.

وغاب اللاعب البرازيلي عن فترة إعداد الفريق الأولى للموسم الجديد، أمس الإثنين، حيث أكد النادي الفرنسي أنه سيتم اتخاذ اللازم مع اللاعب.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "لم تأت أي عروض لنيمار في الوقت الحالي، والمحادثات مع المسؤولين في برشلونة سطحية للغاية".

وعما إذا كان نيمار طلب الرحيل من النادي، قال ليوناردو: "موقف نيمار واضح للجميع، لكن في كرة القدم يمكن أن تقول شيئاً اليوم، وتقول غداً شيئاً آخر".

وتابع: "نعم تحدثت إلى نيمار، لا أريد سرد كل تفاصيل المحادثة".

وأكمل: "نحدثنا مع ممثليه أيضاً، الكل يعرف كل شيء، الموقف واضح لكل المشاركين".

واختتم: "في النهاية لايزال في عقده ثلاث سنوات معنا، وبما أننا لم نتلق أي عرض له فلا يمكننا أن نناقش أي شيء حالياً، نيمار يمكنه مغادرة الفريق إذا كان هناك عرض يناسب الجميع، لكن حتى الآن لا نعرف ما إذا كان أي شخص يرغب في شرائه، أو بأي ثمن، كل هذا لن يحدث في يوم واحد".

حسم مصير كوتينيو في برشلونة

عقد نادي برشلونة محادثات مع وكيل أعمال البرازيلي كويتينو لبحث مستقبله داخل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لمعلومات صحيفة سبورت الإسبانية ، منح نادي برشلونة حرية الحركة لوكلاء كوتينيو للحديث مع أندية أخرى طالما تم الحصول على عرض بأكثر من 110 مليون يورو ، ويهتم باريس سان جيرمان بشدة بتوقيعه مع كوتينيو في حركة قد تكون مرتبطة بوصول نيمار للبارسا.

وأوضحت الصحيفة أن كيا جورابشيان وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو وصل إلى كاتالونيا في مؤتمر تقديم نيتو مساء الاثنين ، وكان لديه وقت لتبادل انطباعات السوق مع برشلونة.

والتقى جورابيشان وكيل كوتينيو وأندري كوري مستشار برشلونة في البرازيل في حفل تقديم نيتو، وتحدثوا عن إمكانية نقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان كجزء من عملية نيمار.

كان أندريه كوري ووكلاء حارس المرمى المفتاح لنيتو لقبول التحدي المتمثل في التوقيع لبرشلونة ، تكمن الفكرة في أنه يتعارض مع ملكية تير شتيجن ، على الرغم من أنه يعلم أن الأمر سيكون معقدًا ، نيتو هو حارس مرمى لديه الكثير من العروض على الطاولة ، خاصة في إيطاليا ، وإذا كان منزعجًا في الكامب نو فلن يواجه مشكلة في إيجاد طريقة للخروج منه.

رئيس برشلونة يثير الجدل حول التعاقد مع نيمار

أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الثلاثاء، أن موقف النادي الكاتالوني لم يتغير بشأن مسألة عودة نيمار، رغم أن المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو، فتح الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي، بعدما تغيب عن أول تدريب للفريق الفرنسي في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

كان بارتويمو صرح الجمعة الماضي حول مسألة اهتمام "البلاوغرانا" باستعادة اللاعب البرازيلي: "نعلم أن نيمار يريد الرحيل عن "بي إس جي"، وأن النادي الفرنسي لا يريد التفريط في نيمار، لذا فإن الأمر غير ممكن".

وخلال تقديم الحارس البرازيلي نوبرتو مورارا "نيتو" كلاعب جديد في البرسا، قال رئيس النادي الكاتالوني حول مسألة عودة نيمار: "أعود إلى ما قتله الجمعة الماضي، لم يتغير أي شيء، الأمر مازال كما هو".

ورغم ذلك، لم يستبعد بارتوميو تعاقد برشلونة مع لاعبين جدد خلال الأسابيع المقبلة، وقال في هذا الصدد: "دائماً ما نكون منفتحين على السوق حتى 31 أغسطس ".

ومازال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، على أجندة "البلاوغرانا" للموسم المقبل.

المفاجأة الكبري.. بيريز يريد إحراق برشلونة في أكبر صفقاته

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يفكر جديًا في فتح باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان بيريز قد رفض الدخول في مفاوضات مع باريس لضم نيمار من قبل بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي الذي لا يرغب في ضم نيمار ويريد الحصول على خدمات كيليان مبابي من الفريق الباريسي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن باريس سان جيرماني يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد وليس برشلونة الذي يسعي جاهدًا لإعادة اللاعب البرازيلي من جديد إلى كامب نو.

ويري بيريز أن صفقة نيمار ستكون هي الأقوي من الناحية الرياضية والإقتصادية لريال مدريد في الفترة الأخيرة خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تقارير - بعد جريزمان.. برشلونة يحسم صفقة القرن

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقالت قناة "GOL TV" الإسبانية، إلى أن نيمار أصبح قريبا من التوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نيمار اتخذ قراره النهائي بالعودة إلى البلوجرانا من جديد، مؤكدًا أن فترته الاحترافية في صفوف الفريق الباريسي قد انتهت تمامًا.

بارتوميو يفاجئ جماهير برشلونة بتصريح ناري عن صفقة نيمار

أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الثلاثاء، أن موقف النادي الكاتالوني لم يتغير بشأن مسألة عودة نيمار، رغم أن المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو، فتح الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي، بعدما تغيب عن أول تدريب للفريق الفرنسي في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

كان بارتويمو صرح الجمعة الماضي حول مسألة اهتمام "البلاوجرانا" باستعادة اللاعب البرازيلي: "نعلم أن نيمار يريد الرحيل عن "بي إس جي"، وأن النادي الفرنسي لا يريد التفريط في نيمار، لذا فإن الأمر غير ممكن".

وخلال تقديم الحارس البرازيلي نوبرتو مورارا "نيتو" كلاعب جديد في البرسا، قال رئيس النادي الكاتالوني حول مسألة عودة نيمار: "أعود إلى ما قتله الجمعة الماضي، لم يتغير أي شيء، الأمر مازال كما هو".

ورغم ذلك، لم يستبعد بارتوميو تعاقد برشلونة مع لاعبين جدد خلال الأسابيع المقبلة، وقال في هذا الصدد: "دائماً ما نكون منفتحين على السوق حتى 31 أغسطس ".

ومازال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، على أجندة "البلاوجرانا" للموسم المقبل.

قرار جديد من برشلونة في صفقة نيمار

اتخذ نادي برشلونة الإسباني قراراً جديداً بتأجيل المفاوضات مع نيمار لحين تقليص مبلغ الصفقة من جانب فريق باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن نادي برشلونة يأمل في أن تؤدي حرب الكلمات المتبادلة بين نيمار وباريس سان جيرمان إلى انخفاض دعم النادي الباريسي للنجم البرازيلي .

وواصلت الصحيفة الإسبانية : على الرغم من طلب نيمار من برشلونة مساعدته بالانتقال بسرعة، النادي يلعب بدلاً من ذلك لعبة الانتظار من أجل تخفيض سعر الصفقة .

وأضافت : على حد علم الصحيفة، المواقف بين جميع الأطراف المعنية في صفقة نيمار تتقدم إلى الأمام لكن لا يزال هناك اتفاق نهائي بعيد المنال .

ووأنهت سبورت : علنًا، لن يقوم برشلونة بأي تحرك إضافي حتى يقوم باريس سان جيرمان بتخفيض سعر اللاعب .

سببا واحدا أضاع على برشلونة أهم صفقاته الصيفية

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن سبب فشل صفقة انتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى برشلونة رغم وجود مفاوضات مبكرة بينهما منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية عبر تقريرها اليوم الثلاثاء، أن سبب فشل برشلونة في حسم صفقة دي ليخت يعود في الأساس لعدم الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه الهولندي بعدما اشترط الحصول على 10 ملايين يورو في الموسم خالصة الضرائب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي برشلونة عرض عليه 8 ملايين ويرفض الزيادة، يوفنتوس قدم له 12 مليون يورو سنوياً.

ويقترب دي ليخت من تمثيل صفوف يوفنتوس هذا الصيف وذلك بعد توصل الطرفين لاتفاق على كافة الأمور الشخصية وذلك وسط ابتعاد البارسا عن إتمام الصفقة.

برشلونة يحدد شرطه الأخير لضم نيمار

لا تزال فرصة انتقال نيمار جونيور إلى برشلونة معقدة نظراً لسوء علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان بشكل واضح وعلني بعد تصريحات ناصر الخليفي بأن لم يجبر البرازيلي على الانضمام للنادي الباريس.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أصدر بياناً يهاجم خلاله نيمار بسبب غيابه عن تدريبات الفريق أمس الإثنين بدون إذن مسبق وجاء ذلك مع تكذيب والد نيمار لإدارة باريس مؤكداً أن ابنه استأذن من الإدارة ولن يعود قبل يوم 15 يوليو الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية حسب مصادرها، أن المواقف بين جميع الأطراف المعنية في صفقة نيمار تتقدم إلى الأمام لكن لا يزال هناك اتفاق نهائي بعيد المنال علنًا، فلن يقوم برشلونة بأي تحرك إضافي حتى يقوم سان جيرمان بتخفيض سعر اللاعب.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن نادي برشلونة يأمل في أن تؤدي حرب الكلمات المتبادلة بين نيمار وباريس إلى انخفاض دعم النادي الباريسي للنجم البرازيلي .

وأشارت إلى أنه على الرغم من طلب نيمار من برشلونة مساعدته بالانتقال بسرعة، فالنادي الكتالوني يلعب بدلاً من ذلك لعبة الانتظار من أجل تخفيض سعر الصفقة.

أبيدال يغازل نيمار بالعودة لبرشلونة

قدم فريق برشلونة اليوم، لاعبه البرازيلي نيتو، حارس المرمى الجديد للفريق، قدمًا من صفوف فالنسيا الإسباني ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وأشار أبيدال خلال مؤتمر تقديم نيتو : نيتو هو حارس مرمى ذو خبرة ومن المهم بالنسبة لنا أن نبحث عن موهبة وشخص لديه شخصية تجلب الجودة والامان للدفاع .

واصل : إنه لاعب دولي وقد فاز بالفعل بالبطولات ويعرف أن هذا هو الهدف في نادي ، ولطالما نسعى في برشلونة للتعاقد مع أمثال هؤلاء اللاعبين .

وحول التعاقد مع نيمار قال : يمكن أن تحدث أشياء كثيرة حتى نهاية أغسطس ونحن دائمًا على استعداد لأي شيء .