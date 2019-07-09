رياضة | مانشستر يونايتد يصدم بوجبا بقراره النهائي حول مستقبله

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مازال النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعاني من المستقبل الغامض، بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل، ولكن اليونايتد يرفض رحيله تمامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه بالنسبة لـ مانشستر يونايتد، فقد استقر مسؤوليه على أن الفرنسي بول بوجبا ليس متاحًا للبيع.

حيث ان المدرب اولى جونار سولشاير وطاقمه الفني يخططون لبدء مشروع جديد يعتمد على اللاعبين الشباب ويقوده بوجبا بنفسه.