رياضة | الأهلي يتخذ قرارا مصيريا بشأن جيرالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارا مصيريا بشأن جيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قراراً بشأن مصير الأنجولي جيرالدو كوستا قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

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واستقرمسؤولو النادي الأهلي على فتح الباب أمام رحيل جيرالدو كوستا لاعب الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم.

ويبحث النادي الأهلي عن عرض لإعارة جيرالدو لمدة موسم في الميركاتو الصيفي خاصة بعد حسم صفقة المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر.