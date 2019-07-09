رياضة | سولشاير يحسم احتياجات خط دفاع ووسط مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يحسم احتياجات خط دفاع ووسط مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب بضم لاعبَي وسط بغض النظر عن مستقبل بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إيفينينج ستاندارد" وفقًا لمصادر رفيعة المستوى، فإن النادي الإنجليزي لا يرغب بضم تيموي باكايوكو أو ماريو ليمينا.