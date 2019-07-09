رياضة | سولشاير يحسم احتياجات خط دفاع ووسط مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يحسم احتياجات خط دفاع ووسط مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب بضم لاعبَي وسط بغض النظر عن مستقبل بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "إيفينينج ستاندارد" وفقًا لمصادر رفيعة المستوى، فإن النادي الإنجليزي لا يرغب بضم تيموي باكايوكو أو ماريو ليمينا.
وينصب الآن كامل تركيز النادي على تعزيز خطي الدفاع والوسط، وصار مانشستر يونايتد مهتمًا بخدمات هاري ماجواير وشون لونجستاف بالإضافة لـ برونو فيرنانديز وإدريسا غانا.