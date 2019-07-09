رياضة | حسن شحاتة يرفض خلافة أجيري ويطلب هذا المنصب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن شحاتة يرفض خلافة أجيري ويطلب هذا المنصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني تولي مسؤلية تدريب الفراعنة في الفنرة القادمة خلفا للمدرب خافيير أجيري.

ورحل أجيري عن تدريب مصر عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب جنوب إفريقيا في دور الستة عشر.

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ورفض المعلم عرضاً من ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني من جديد بحجة كبر سنه ورفضه للعودة للعمل في التدريب من جديد.

واقترح المعلم تولي منصب المستشار الفني لاتحاد الكرة في الفترة القادمة في حال الاستعانة بخبراته الفنية.